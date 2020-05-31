Происшествия

В метро Москвы задержан угрожавший пассажирам мужчина

12:44, 31 мая 2020 19
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина в московском метро угрожал пассажирам пистолетом и ножом. Его задержали полицейские, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошёл на Сокольнической линии. Очевидец сообщил в полицию, что неизвестный гражданин ведёт себя неадекватно и его действия представляют опасность.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вестибюле станции метро «Юго-Западная». Им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья, — заявила Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

NEWS.ru писал, что в Москве безработный напал на кассира магазина с ножом. Злоумышленник нанёс ему несколько ударов в живот, а затем скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Через некоторое время подозреваемый был задержан.

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