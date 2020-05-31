В метро Москвы задержан угрожавший пассажирам мужчина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек стал жертвой пожара в квартире многоэтажного дома в Москве. Инцидент произошёл на западе столицы на улице Волынская.

Как сообщили в столичном главке МЧС, информация о пожаре поступила 31 мая в 10:23. Возгорание возникло в квартире на шестом этаже 14-этажного жилого дома. Площадь составила 10 квадратных метров. В...