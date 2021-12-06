В метро Москвы машинист поезда упал в обморок

Машинист поезда Московского метрополитена потерял сознание на рабочем месте. Инцидент произошёл на станции «Мякинино» Арбатско-Покровской линии. Поезд остановился в районе станции, двери были заблокированы, передаёт Telegram-канал «112».

Пострадавшему оказывают помощь, а управление поездом передали его коллеге. Из-за инцидента на линии приостанавливалось движение, однако позже его восстановили.

9 ноября движение приостанавливалось на участке Замоскворецкой линии метро от станции «Театральная» до «Белорусской». В обратном направлении интервалы между составами были увеличены. Это вызвало большое скопление пассажиров. Причиной в столичном департаменте транспорта назвали проверку одного из составов. Людям предлагали воспользоваться другими видами общественного транспорта.

13 ноября стало известно о сбое движения на участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Поезда некоторое время не ходили от «Планерной» до «Спартака» после того, как двух пассажиров обнаружили на рельсах на станции «Сходненская». Для их спасения отключили напряжение в контактном рельсе. Один мужчина смог подняться на платформу самостоятельно.