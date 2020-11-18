В мэрии сообщили о ликвидации последствий взрыва в Коммунарке

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Рабочим удалось ликвидировать последствия взрыва в больнице в Коммунарке, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Все работы на этой территории завершены. Опасности для сотрудников медицинского учреждения и её пациентов нет, передаёт ТАСС.

На территории временного госпиталя больницы в Коммунарке завершены работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии рядом с одним из временных сооружений. Данный инцидент не представляет опасности для пациентов и персонала больницы, — сообщили в ведомстве.

При этом пациентов больницы переводят в корпуса, которые не связаны с блоком, где разгерметизировался кислородный шланг и произошёл взрыв.

Как писал NEWS.ru, в больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом. По предварительным данным, никто в результате ЧП не пострадал. Очевидцы сообщают, что со стороны медучреждения идёт белый дым. Инцидент произошёл во временном корпусе.

В депздраве Москвы сообщили, что в медучреждении во время пусконаладочных работ во временных помещениях для пациентов разгерметизировалась кислородная линия, что привело к взрыву. Помещение ещё не ввели в эксплуатацию, пациентов в нём не было.