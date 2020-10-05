В мэрии Новосибирска прошли обыски по делу о растрате

https://static.news.ru/photo/9156b628-07a4-11eb-8405-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чиновников новосибирской мэрии подозревают в растрате свыше 200 млн рублей. В отношении ряда сотрудников Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В рамках дела были проведены обыски в жилищах сотрудников мэрии города Новосибирска, а также в подразделениях мэрии, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, чиновники превысили должностные полномочия при заключении муниципальных контрактов по приобретению квартир в объектах долевого строительства. Имена подозреваемых не разглашаются.

Отмечается, что в 2016 году городская администрация должна была приобрести жильё для жителей Новосибирска, проживающих в аварийных домах. Сотрудники мэрии заключили контракты с застройщиками ООО «Доступное жильё Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» на 249 млн рублей. В результате жильцы так и не переехали из аварийных домов, поскольку новое жильё так и не было построено.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео обысков в доме экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Процессуальные действия проходили в рамках уголовного дела, которое возбуждено против его сына — депутата Заксобрания региона Андрея Левченко. Народного избранника задержали по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Речь идёт о хищении средств из регионального фонда капремонта. По этому делу также проходит директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк, писал NEWS.ru.