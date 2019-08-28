Секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов сообщил, что под завалами обрушившегося в Новосибирске одноэтажного здания могут находиться пять человек. При этом он отметил, что информация требует уточнения.
По его словам, на данный момент из-под обломков достали одного рабочего. Также известно об одном погибшем.
Черепанов добавил, что инцидент произошёл в ходе работ по реконструкции насосной станции.
Работу служб на месте случившегося лично контролирует мэр города Анатолий Локоть, передаёт радиостанция «
Ранее News.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены здания в Новосибирске. Расследование ведётся по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).