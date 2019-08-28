Фото: МЧС России/ТАСС

Секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов сообщил, что под завалами обрушившегося в Новосибирске одноэтажного здания могут находиться пять человек. При этом он отметил, что информация требует уточнения.

По его словам, на данный момент из-под обломков достали одного рабочего. Также известно об одном погибшем.

Черепанов добавил, что инцидент произошёл в ходе работ по реконструкции насосной станции.

Работу служб на месте случившегося лично контролирует мэр города Анатолий Локоть, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены здания в Новосибирске. Расследование ведётся по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

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