https://static.news.ru/photo/b0f8a174-c968-11e9-8607-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/ТАСС

Секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов сообщил, что под завалами обрушившегося в Новосибирске одноэтажного здания могут находиться пять человек. При этом он отметил, что информация требует уточнения.

По его словам, на данный момент из-под обломков достали одного рабочего. Также известно об одном погибшем.

Черепанов добавил, что инцидент произошёл в ходе работ по реконструкции насосной станции.

Работу служб на месте случившегося лично контролирует мэр города Анатолий Локоть, передаёт радиостанция « Говорит Москва ».

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены здания в Новосибирске. Расследование ведётся по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).