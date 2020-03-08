Третий пациент клиники нефтегазовой корпорации Pemex у мер от заражённого бактерией лекарственного препарата гепарина натрия. Информацию
Pemex сожалеет о трагической смерти третьего пациента, пострадавшего в этом инциденте, и подтверждает своё обязательство прояснить обстоятельства этого дела, — привело сообщение агентство.
Отмечается, что в клинике находятся 42 пострадавших, шесть находятся в реанимации, а 13 — на амбулаторном лечении. Пострадавшие стали замечать симптомы заражения, после процедуры гемодиализа.
После расследования, выяснилось, что одна из партий гепарина натрия оказалась заражена бактерией клебсиелла пневмонии (Klebsiella pneumoniae). Сообщается, что бактерия крайне устойчива к антибиотикам и провоцирует тяжёлые заболевания. Компания-поставщик клиники заявила, что партия была контрафактная.
Ране NEWS.ru писал о том, что администрация США рассматривает возможность закрытия границы с Мексикой из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.
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