https://static.news.ru/photo/1f8f302c-5e5a-11ea-ab33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Günter Lenz/Global Look Press

Власти Мехико отменили занятия в школах. Причиной стала угроза нападения Льва.

Власти муниципалитета Валье-де-Браво, штат Мехико, подтвердили, что с ранчо сбежал лев, поэтому занятия приостановлены как минимум в 13 начальных школах, — цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент в списке жертв льва уже значится один человек. Власти подключили к поимке животного флот, полицию и муниципальный комиссариат. Зона перекрыта и прочёсывается группами. Жителям рекомендуют оставаться дома и не ходить по улицам в районе происшествия.

NEWS.ru писал в июне 2018 года, что властям Германии удалось поймать сбежавших из зоопарка тигров и львов. Их отыскали с помощью радиоуправляемых дронов.