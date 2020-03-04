Власти Мехико отменили занятия в школах. Причиной стала угроза нападения Льва.
Власти муниципалитета Валье-де-Браво, штат Мехико, подтвердили, что с ранчо сбежал лев, поэтому занятия приостановлены как минимум в 13 начальных школах, — цитирует сообщение РИА Новости.
На данный момент в списке жертв льва уже значится один человек. Власти подключили к поимке животного флот, полицию и муниципальный комиссариат. Зона перекрыта и прочёсывается группами. Жителям рекомендуют оставаться дома и не ходить по улицам в районе происшествия.
NEWS.ru писал в июне 2018 года, что властям Германии удалось поймать сбежавших из зоопарка тигров и львов. Их отыскали с помощью радиоуправляемых дронов.