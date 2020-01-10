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Сестра Андрея Михайлова, который, как сообщили в военкомате Республики Башкирия, погиб в результате несчастного случая, не верит в эту версию. По мнению родственников, виновны в его смерти те, кто давал ему в долг деньги.

Лидия Михайлова не верит и в то, что Андрей мог покончить с собой. Виноват в его смерти тот, кто хотел с него денег стрясти. Было два человека. Это не рядовые...