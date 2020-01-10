Террорист-смертник взорвал бомбу в одной из мечетей Пакистана. В результате происшествия, по некоторым данным, погибло 16 человек, а 35 получили ранения.
Сообщается, что террористический акт был совершён в городе Кветта. Среди погибших есть один полицейский.
— Arbab Naseebullah (@arbabnaseeb)
#Quetta #Blast16 are dead and 35 injured #Balochistan #News #Pakistan 10 января 2020 г.
— Asim Ahmed khan (@AsimKhanjourno)
#Quettablast: it was a suicide attack, police sources. #Balochistan #Quetta 10 января 2020 г.
NEWS.ru писал в октябре 2019 года о взрыве в мечети Афганистана. Тогда происшествие унесло жизни 31 человека.
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