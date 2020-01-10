Фото: Muzamil Mattoo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Террорист-смертник взорвал бомбу в одной из мечетей Пакистана. В результате происшествия, по некоторым данным, погибло 16 человек, а 35 получили ранения.

Сообщается, что террористический акт был совершён в городе Кветта. Среди погибших есть один полицейский. 

NEWS.ru писал в октябре 2019 года о взрыве в мечети Афганистана. Тогда происшествие унесло жизни 31 человека. 
 

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