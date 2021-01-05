В МЧС сообщили об увеличении площади пожара на фабрике мебели в МО

Возникший на мебельной фабрике в Подмосковье пожар распространился на площадь в 8 тысяч квадратных метров, сообщили представители МЧС.
На 08:30 мск площадь пожара составляет 8 тысяч квадратных метров, горит один ангар, — приводит РИА Новости сообщение Главного управления МЧС по Московской области.
Ранее стало известно о пожаре на мебельной фабрике в Московской области. Сообщалось, что пламя охватило площадь в 3 тысячи квадратных метров. Возгорание произошло на территории ангара фабрики в Раменском — в посёлке станции Бронницы.
Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет.
Накануне NEWS.ru писал, что в результате пожара в жилом доме на западе Москвы погибли четыре человека. Пожар произошёл в квартире на седьмом этаже в 22-этажном жилом доме, расположенном на Беловежской улице. Площадь возгорания составила менее 3 квадратных метров. Из огня удалось спасти пять человек.
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