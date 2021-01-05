В МЧС сообщили об увеличении площади пожара на фабрике мебели в МО

https://static.news.ru/photo/038bd530-5178-11eb-8dd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

Возникший на мебельной фабрике в Подмосковье пожар распространился на площадь в 8 тысяч квадратных метров, сообщили представители МЧС.

На 08:30 мск площадь пожара составляет 8 тысяч квадратных метров, горит один ангар, — приводит РИА Новости сообщение Главного управления МЧС по Московской области.

Ранее стало известно о пожаре на мебельной фабрике в Московской области. Сообщалось, что пламя охватило площадь в 3 тысячи квадратных метров. Возгорание произошло на территории ангара фабрики в Раменском — в посёлке станции Бронницы.

Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет.

Накануне NEWS.ru писал, что в результате пожара в жилом доме на западе Москвы погибли четыре человека. Пожар произошёл в квартире на седьмом этаже в 22-этажном жилом доме, расположенном на Беловежской улице. Площадь возгорания составила менее 3 квадратных метров. Из огня удалось спасти пять человек.