В МЧС сообщили о гибели двух человек после падения автобуса с трассы М-9

По предварительным данным, водитель сорвавшегося с эстакады в Подмосковье автобуса не справился с управлением, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По словам собеседника, в результате падения автобуса с трассы М-9 погибли два человека и девять пострадали. Всего в транспорте находилось 20 пассажиров.

При повороте на деревню Матрёнино рейсовый автобус сообщением Москва — Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу. По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, — сказано в сообщении.

3 апреля сообщалось о гибели четырёх человек в результате ДТП, которое произошло в Мирнинском районе Якутии. Ещё трое участников аварии получили травмы. Инцидент произошёл на 1267-м километре федеральной автодороги «Вилюй». По предварительным данным, 41-летний водитель Nissan X-Тrail следовал из города Мирный в сторону села Таас-Юрях. По неизвестным причинам он выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi L200, за рулём которого находился 50-летний мужчина.

1 апреля стало известно, что автобус, следовавший из Архангельска в карeльский город Кoндопога с 19 детьми, попал в ДТП и перевернулся. В результате инцидента один ребёнок получил сотрясение мозга. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего из Архaнгельска в сторону города Кондопоги, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного cредства.