В МЧС рассказали о собаках, которых направили в Бейрут спасать людей

https://static.news.ru/photo/237ce2f6-d7f9-11ea-8415-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Россия отправила на помощь Бейруту спасателей МЧС и кинологов с собаками подмосковного отряда «Центроспас». В ливанской столице они будут искать людей под завалами, а также обследовать территорию на предмет взрывчатых веществ.

В команде пять опытных специалистов и шесть их хвостатых коллег. Это немецкие овчарки Балу, Дункан и Кассиля и бельгийские овчарки малинуа Урга, Лорд и Гардерус Пинта. Среди них есть как опытные собаки, так и новички. Например, Урга помогала найти маленького Ваню Фокина после взрыва в жилом доме в Магнитогорске. А Дункан является специалистом по поиску взрывчатых веществ. Вместе с этими двумя собаками будет работать спасатель-кинолог первого класса Сергей Козловский, сообщает телеканал «360».

ЧП случилось вечером 4 августа. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. Некоторые до сих пор находятся под завалами. Помощь ливанцам уже предложили Катар, Иран, Турция, ОАЭ, Иордания, Сирия, Кувейт, Франция, США, Россия и Израиль.

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