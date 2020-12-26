В МЧС рассказали о ходе операции на месте затопления судна «Онега»

Высота волн в районе затопления траулера «Онега» в Баренцевом море в настоящее время достигает четырёх метров, сообщили пресс-службе МЧС РФ.
Согласно сообщению ведомства, температура воздуха составляет около 20 градусов мороза.
На данный момент ведётся совместная работа с Морским спасательным координационным центром, Северным флотом и Северо-западным авиационным поисково-спасательным отрядом.
Координирует и руководит операцией Морской спасательный координационный центр, — уточнили в МЧС.
Применение авиации Северного флота в районе осложняют неблагоприятные погодные условия,
Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил предоставить помощь семьям моряков с затонувшего судна «Онега», судьба которых остаётся неизвестной.
Судно «Онега»
Архангельский отдел Северо-Западного следуправления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек) в связи с гибелью рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.
На борту судна № МК 0331 находились 19 человек, спасены только двое из них. К поискам остальных рыбаков было привлечено судно «Войков», они считались пропавшими без вести. Позже СМИ сообщили, что оставшиеся 17 человек погибли.