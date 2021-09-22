В МЧС подтвердили гибель экипажа и пассажиров Ан-26
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
12:57, 23 сентября 2021
Место авиакатастрофы самолёта Ан-26 на Хехцирском хребтеФото: Телеграм-канал Михаила Дегтярева/ТАСС
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В МЧС подтвердили гибель всех членов экипажа и пассажиров Ан-26, разбившегося под Хабаровском. Спасателям потребовалось около пяти часов, чтобы добраться до места крушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС.
Сводная группа МЧС России, краевых спасателей, СК России и других надзорных органов работает на месте крушения самолета. К сожалению, в результате катастрофы выживших нет, — говорится в сообщении.
Для оборудования лагеря вертолёт Ми-8 МЧС доставил в район крушения дополнительный груз с необходимым имуществом, снаряжением и продуктами.
Ранее стало известно, что Ан-26 пропал 22 сентября в районе заповедника в 38 км от Хабаровска. На его борту находились шесть членов экипажа. Воздушное судно выполняло технический полёт. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Судно принадлежит ЗАО «Лётные проверки и системы». Компания является официальным представителем госкорпорации по организации воздушного движения в сфере проведения лётных проверок наземных средств связи. Самолёт эксплуатировался с августа 1979 года.