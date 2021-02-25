В МЧС опровергли версию о взрыве газа в доме в Нижнем Новгороде

https://static.news.ru/photo/ce15f446-7808-11eb-bd3c-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/52mchsgov

Жилой дом в Нижнем Новгороде, в пристройке которого прогремел взрыв, не был газифицирован. Об этом заявил начальник главка МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков.

Говорить о том, что это чисто газ у нас нет оснований. Это всё будет проверено, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что в настоящее время причина взрыва устанавливается. На месте инцидента работают сотрудники лаборатории МЧС, работники газовых служб и Росгвардия.

В пресс-службе ведомства, в свою очередь, отметили, что все системы жизнеобеспечения дома отключены в целях безопасности. Кроме того, уточнили площадь обрушение пристройки — она составляет 50 квадратных метров.

Как писал NEWS.ru, взрыв в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде прогремел утром 26 февраля. По словам очевидцев, эпицентром стал суши-бар. Ударная волна повредила автомобили, припаркованные поблизости. Согласно предварительным данным, пострадал один человек, он госпитализирован. Предполагается, что под завалами может находиться женщина — сотрудница стоматологической клиники. Ведутся её поиски. Из дома эвакуированы 68 человек.