В МЧС опровергли информацию об обнаружении погибшего члена экипажа «Онеги»

https://static.news.ru/photo/8216f18e-48fc-11eb-9541-fa163e074e61_660.jpg Фото: srps.ru

На месте затопления рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море не было обнаружено погибших, информация о найденном теле одного из членов экипажа была ошибочной. Об этом сообщил журналистам первый заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Архангельской области Александр Бахтин.

Эта информация не подтверждена, о погибших говорить пока рано. Людей ищут, в любом случае надеемся на лучший исход. Двоих спасли из 19 человек, 17 человек ещё ищем. Надеемся, что удастся их найти, шансы есть, — сказал Бахтин.

Он пояснил, что поисково-спасательная операция на месте трагедии будет проводиться как минимум сутки. После принимается решение либо о продолжении работ, либо о приостановке, либо о прекращении. На данный момент на месте происшествия работают четыре судна.

Судно «Онега» затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области. О ЧП стало известно утром 28 декабря. По предварительной информации, приписанное к порту в Мурманске судно потерпело крушение из-за обледенения.

Изначально сообщалось, что двое членов экипажа спаслись, а остальные считались пропавшими без вести. Однако позже СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что по предварительной информации, оставшиеся 17 человек погибли.

Был опубликован полный список членов экипажа судна «Онега», которое затонуло в Баренцевом море. Сообщается, что один из спасённых — 40-летний Владислав Буторин. Личность второго моряка, уцелевшего в катастрофе, уточняется.

Как писал NEWS.ru, СМИ уточнили, кто именно из членов экипажа спасся. Уцелеть удалось третьему помощнику штурмана и матросу. Имён выживших не называлось.