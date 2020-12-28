В МЧС назвали вероятную причину ЧП с траулером «Онега»

https://static.news.ru/photo/5b6e0ad2-490a-11eb-be7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Наиболее вероятная причина затопления рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море — крен при вытягивании трала. Об этом заявил первый заместитель главка МЧС Архангельской области Александр Бахтин.

Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну, — цитирует его MK.RU.

Первоначально предполагалось, что причиной инцидента могло стать обледенение траулера. Новая версия была выдвинута после консультации со специалистами.

«Онега» затонула 28 декабря вблизи Новой Земли Архангельской области. На борту траулера находились 19 человек, из которых спасены двое — Владислав Буторин и Руслан Катюхин. По их словам, они до последнего держались вместе с матросом Юрием Шевцовым, но вскоре последний исчерпал все силы и утонул. О судьбе остальных членов экипажа спасённые рыбаки ничего не знают. Не исключено, что несколько человек остались на борту и утонули вместе с судном.

В поисках остальных рыбаков задействовано судно «Войков». В район операции также направлен самолёт Ил-38 Минобороны РФ. В СМИ появились сообщения о том, что все они погибли. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования их близким.

Ранее NEWS.ru писал, что Архангельский отдел Северо-Западного следуправления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек) в связи с крушением траулера. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.