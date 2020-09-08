В Москве погиб второй за месяц арестант «Матросской Тишины»

https://static.news.ru/photo/b0f0dca6-f1cf-11ea-86f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключённый СИЗО «Матросская Тишина» скончался от травм в московской больнице № 20. За последний месяц это уже вторая смерть обитателя данного изолятора.

Как пишет «Московский комсомолец», 42-летний арестант «Матросской Тишины», подозреваемый в краже, скончался вечером 7 сентября от тяжёлых травм, в том числе у него была отбита селезёнка. В июле он был отправлен под стражу решением Нагатинского суда столицы.

Подробности об инциденте сообщил в обращении к генпрокурору Игорю Краснову, министру юстиции Константину Чуйченко и главе СК Александру Бастрыкину основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, заключённого избили в СИЗО в ночь с 30 на 31 августа, после чего пострадавшего срочно этапировали в больницу.

Правозащитник подчёркивает, что в отношении погибшего было совершено преступление по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По его мнению, сотрудники московского СИЗО-1 допустили другие нарушения УК, а именно — халатность и злоупотребление должностными полномочиями.

В «Матросской Тишине» на протяжении более двух лет действует ОПС из числа криминальных лидеров и коррумпированных сотрудников СИЗО и ФСИН, массово вымогаются денежные средства, неугодных жестоко избивают, — сообщает Осечкин.

Как писал NEWS.ru, 18 августа в одной из камер «Матросской Тишины» был обнаружен арестант 1993 года рождения без признаков жизни. До этого, 31 мая, в прогулочном дворике этого СИЗО был избит заключённый Пётр Турлаев, которому проломили череп, сломали лобную кость, левую глазницу, после чего он был госпитализирован в реанимацию.

В августе команда правозащитников опубликовала трёхчасовой фильм-расследование о пытках, вымогательствах, а также сращивании криминалитета с силовиками в СИЗО «Матросская Тишина», часть сотрудников которого стали фигурантами резонансного уголовного дела.