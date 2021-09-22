В МАК сформировали комиссию для расследования ЧП с Ан-26

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) создали комиссию для расследования инцидента с самолётом Ан-26, пропавшим с радаров в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте организации. Поиски воздушного судна продолжаются, их осложняет неблагоприятная погода.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, — говорится в сообщении.

Самолёт принадлежит ЗАО «Лётные проверки и системы». Он пропал в районе заповедника Хехцир, примерно в 40 километрах от аэропорта Хабаровска при выполнении технического полёта по проверке наземных систем связи. На его борту находились шесть человек.

По факту потери связи с самолётом Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Предполагается, что самолёт мог врезаться в одну из сопок, над которыми пролегал его маршрут. По словам одного из местных жителей, он видел воздушное судно незадолго до его пропажи, летевшее на очень малой высоте. Согласно предварительным версиям, ЧП с самолётом могло произойти из-за погодных условий или ошибки пилотирования.