В школе напали на журналистов, приехавших снимать сюжет об убийстве ученика

Старшеклассники школы в Махачкале избили оператора РГВК «Дагестан» Гаджи Магомедова. Он доставлен в больницу. Съёмочная группа приехала снимать сюжет об убийстве школьника. В телекомпании заявили, что подростки могли напасть на журналиста, находясь в состоянии аффекта после убийства, передаёт «Подъём».

Наша бригада туда поехала, когда всё только произошло, мальчика забрали в больницу. И в тот момент, когда они пытались кого-то записать, сообщили, что ученик умер. И там у всех было такое шоковое состояние, люди рыдали. Видимо, журналисты пытались как-то поработать на месте, их это выбесило, и они напали. Как мы поняли, это были старшеклассники. Оператор сейчас в больнице с многочисленными гематомами, делает рентген, — рассказали в телерадиовещательной компании.

Отмечается, что Магомедов не собирается заявлять в полицию на своих обидчиков.

В результате конфликта между девятиклассниками 51-й школы Махачкалы ученик 2006 года рождения ударил ножом своего одноклассника 2007 года рождения. Пострадавший скончался в больнице. Нападавший подросток задержан, возбуждено уголовное дело.

Напавший школьник утверждает, что не собирался убивать одноклассника. По его словам, всё вышло случайно — погибший сам напоролся на лезвие. Известно, что конфликты между подростками происходили и ранее. Согласно утверждениям очевидцев, нападавший с начала года приходил в школу с охотничьим ножом.