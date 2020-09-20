В Махачкале загорелся частный оздоровительный комплекс

Пожар произошёл в частном оздоровительном комплексе «Олимп» в Махачкале на улице М. Горького рано утром 20 сентября.
Об этом сообщили в МЧС РФ. По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 05:13 утра. Через полчаса пожар был локализован, а спустя ещё час возгорание было полностью ликвидировано на площади 500 квадратных метров.
На момент пожара в здании никого не было,
Сгорело строение с бассейном и тренажёрами, — сообщили в министерстве.
Ранее NEWS.ru писал о том, что причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске стал поджог, устроенный пациентом. Это выяснилось благодаря записям с камер наблюдения.
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