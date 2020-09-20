В Махачкале загорелся частный оздоровительный комплекс

https://static.news.ru/photo/1cbfab92-fb12-11ea-a553-fa163e074e61_660.jpg Фото: 05.mchs.gov.ru

Пожар произошёл в частном оздоровительном комплексе «Олимп» в Махачкале на улице М. Горького рано утром 20 сентября.

Об этом сообщили в МЧС РФ. По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 05:13 утра. Через полчаса пожар был локализован, а спустя ещё час возгорание было полностью ликвидировано на площади 500 квадратных метров.

На момент пожара в здании никого не было, передаёт РИА Новости.

Сгорело строение с бассейном и тренажёрами, — сообщили в министерстве.

Ранее NEWS.ru писал о том, что причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске стал поджог, устроенный пациентом. Это выяснилось благодаря записям с камер наблюдения.