В «Магните» ответили на новую версию смертельного отравления арбузами

В торговой сети «Магнит», где продавались арбузы, которыми отравилась семья на Совхозной улице в Москве, прокомментировали санобработку торгового зала накануне смертельного случая. Там отметили, что дезинфекция проходила в соответствии с нормами СанПиН для профилактики борьбы с насекомыми, поэтому версия о том, что на продукты могли попасть какие-то химикаты, несостоятельна. Об этом руководитель по связям с общественностью сети магазинов «Магнит» Антон Карпов заявил в беседе с РЕН ТВ.

В ночь с 6 на 7 сентября проводилась дезинфекция. Это стандартная процедура, которую мы проводим раз в месяц в соответствии с нормами СанПиН для профилактики борьбы с насекомыми. Обработку выполняет подрядчик средствами, которые разрешены. Их распыляют в специальном устройстве, используя установленную дозировку, — подчеркнул он.

Карпов отметил, что дезинфекция всегда проводится после закрытия магазина, при этом дозировка распыляемого такова, что «в самих фруктах и овощах гораздо больше опасных бактерий».

Даже если капли попали, то всё равно количество для человека безопасно. В течение двух часов после дезинфекции никого нельзя пускать в магазин. Помещение закрыли ночью, а открыли утром, поэтому времени прошло больше, чем нужно, — подытожил он.

Как сообщалось ранее, 10 сентября в больницу с отравлением попала семья из трёх человек: 15-летняя девочка, её мать и бабушка. Накануне вечером они ели арбуз, купленный в «Магните». На следующий день у них началась обильная рвота. К вечеру состояние пострадавших серьёзно ухудшилось. В итоге бабушка и внучка скончались, а мать находится в тяжёлом состоянии.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека». Столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования и проводит собственную проверку.