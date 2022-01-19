В Магаданской области автобус с 14 пассажирами упал в кювет

В Магаданской области микроавтобус с 14 пассажирами упал в кювет, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. Инцидент произошёл на 80-м километре межмуниципальной автомобильной дороги «Герба — Омсукчан».

По данным ведомства, в результате аварии транспортное средство перевернулось . Пострадавших нет, всех пассажиров эвакуировали. Отмечается, что в связи с инцидентом министерство намерено проверить работу предприятий, которые осуществляют коммерческие пассажироперевозки между муниципалитетами.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Volkswagen Polo и грузовика Renault. В результате аварии четыре пассажира легковушки скончались на месте до приезда скорой помощи, её водитель с тяжёлыми травмами был госпитализирован.