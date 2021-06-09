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В Лобне из-за угрозы взрыва на ТЭЦ эвакуировали ещё один дом

22:52, 09 июня 2021
Фото: Фото: lentachel.ru

В подмосковной Лобне расширена зона оцепления из-за угрозы взрыва на ТЭЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранителей.

Третий дом эвакуирован из-за угрозы взрыва на ТЭЦ в Лобне, где найдена подозрительная коробка, — рассказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что у жителей близлежащих домов отключена горячая вода в связи с остановкой котельной.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Красная Поляна в Лобне эвакуированы жители нескольких домов в связи с угрозой взрыва на ТЭЦ. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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