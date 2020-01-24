https://static.news.ru/photo/6a096976-3eaf-11ea-a7e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга в лесу на территории Ленинградской области обнаружили обгоревший труп молодой девушки. Впоследствии тело опознали. Погибшей оказалась You-Tube-блогерша М.

Девушка была известна своими провокационными видеоматериалами. В них она рассказывала, к примеру, о свидании с богатыми мужчинами и употреблении запрещённых препаратов. Кроме того, на You-Tube-канале и Telegram-канале М. было много историй про путешествия автостопом. В частности, она рассказывала о том, как однажды в дороге бывший заключённый пытался уговорить своего брата изнасиловать её.

Последнюю текстовую запись погибшая сделала 19 января, сообщают «Невские новости».

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства гибели блогерши.

Ранее NEWS.ru писал, что 16-летний подросток из Всеволожска в Ленинградской области погиб под колёсами электрички, следовавшей по маршруту Санкт-Петербург — Ладожское озеро.