Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга в лесу на территории Ленинградской области обнаружили обгоревший труп молодой девушки. Впоследствии тело опознали. Погибшей оказалась You-Tube-блогерша М.
Девушка была известна своими провокационными видеоматериалами. В них она рассказывала, к примеру, о свидании с богатыми мужчинами и употреблении запрещённых препаратов. Кроме того, на You-Tube-канале и Telegram-канале М. было много историй про путешествия автостопом. В частности, она рассказывала о том, как однажды в дороге бывший заключённый пытался уговорить своего брата изнасиловать её.
Последнюю текстовую запись погибшая сделала 19 января,
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства гибели блогерши.
Ранее NEWS.ru писал, что 16-летний подросток из Всеволожска в Ленинградской области погиб под колёсами электрички, следовавшей по маршруту Санкт-Петербург — Ладожское озеро.
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