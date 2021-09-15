В лесу Ленобласти обнаружили скелет мужчины в спортивной одежде

Житель Ленобласти нашёл в лесном массиве скелет мужчины в чёрном спортивном костюме. Останки неизвестного человека местный житель, который пришёл в лес за грибами, обнаружил недалеко от деревни Бегуницы Волосовского района. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На вид покойному могло быть 30–40 лет. При нём находились личные вещи: телефон, гель для бритья, полотенце и ключи с брелоком. Сам мужчина был одет в чёрную фирменную куртку и такого же цвета футболку, штаны и кроссовки.

В настоящее время тело отправили в морг для выяснения обстоятельств гибели.

Ранее сообщалось, что в одной из московских квартир в центре города полицейские нашли мумифицированные человеческие останки. Возраст мумии удалось определить по пачке крупы. Как оказалось, тело мужчины пролежало в комнате не менее пяти лет.