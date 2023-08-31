В Ленобласти украли мощи святого Николая Чудотворца: что об этом известно

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В Ленинградской области из храма были похищены частицы мощей святого Николая Чудотворца. Как это произошло и кто предполагаемый злоумышленник?

Что известно о похищении мощей святого Николая Чудотворца

По информации Mash, инцидент случился 30 августа. Примерно в 11 утра к церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске подъехал автомобиль серого цвета с петербургскими номерами. Оттуда вышла женщина в очках и платке. Затем она спокойно забрала мощевик, выставленный для поклонения, и спешно ушла — параллельно снимая маскировку.

«Ничего странного в этом не было: в церкви лежат несколько разных мощей, и прихожане иногда просят вынести их для молитвы. Когда мощи вынесли, женщина помолилась, перекрестилась, а затем забрала мощи, села в машину и уехала. По словам очевидцев, она была пассажиркой — автомобиль вел кто-то другой», — пишет Baza.

По данным полиции, пропажу обнаружил псаломщик церкви, который обратился к правоохранителям. Мужчина рассказал, что капсула с частицами мощей святого лежала в коробке, которая, в свою очередь, находилась на специальной подставке. Похищение произошло в промежутке между полуднем и 16:00, когда в храме никого не было.

Ущерб от действий злоумышленницы оценивается. Мощи представляют огромную религиозную и духовную ценность для всех верующих. Сейчас похитительницу ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Что еще в России похищают из церквей

В мае текущего года из храма Иоанна Богослова на Новой площади в центре Москвы похищена икона Божьей Матери Боголюбской. Сообщалось, что организатор похищения отвлекла продающую свечи женщину, в то время как две ее подельницы вынесли икону из здания церкви. Через некоторое время похитительница позвонила настоятелю храма отцу Павлу и заявила, что икона принадлежит ей, поэтому она ее забрала. Священнослужитель попросил вернуть икону или предоставить официальные документы на нее. Однако женщина отказалась что-либо делать. Полиция организовала проверку.

В этом же месяце сотрудники Росгвардии заметили подозрительного мужчину у Новодевичьего монастыря. При виде правоохранителей молодой человек занервничал. Его доставили в отдел. При осмотре у 24-летнего Даниила нашли странную конструкцию — длинную антенну с двухсторонним скотчем, а также большое количество наличных средств. Он признался, что с помощью антенны похищал деньги из ящиков для пожертвований: пускал антенну в щель и доставал купюры. Задержали злоумышленника перед очередным походом за пожертвованиями, пишет Baza.

В феврале неизвестный пришел в Покровский храм в деревне Мишуково. Мужчина огляделся, поставил свечку и выбрал для поклонения икону святых мощей мученика Харлампия. Ему приглянулся крестик с цепочкой, что висели внутри. Злоумышленник снял их, перекрестился, а затем вышел из храма. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей.

Читайте также:

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: что можно и нельзя делать

Когда в России отмечают Ореховый Спас: что нельзя делать, какие приметы

Праздник Рождества Богородицы: когда отмечают, какие традиции и запреты