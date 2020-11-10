В Ленобласти преступники изнасиловали пенсионерку в её доме

https://static.news.ru/photo/cb9d6f9c-2384-11eb-86c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Шушарах в Ленинградской области двое злоумышленников ворвались в дом к 61-летней женщине, избили и изнасиловали её по очереди.

Мужчины били пенсионерку до тех пор, пока она не потеряла сознание. Сейчас она находится в больнице с гематомой затылка, закрытой травмой живота, маточным кровотечением, пишут «Невские новости».

Женщина рассказала, что её обидчики похожи на южан 25–28 лет.

Во вторник суд отменил оправдательный приговор по делу об изнасиловании в Уфе. По версии следствия, обвиняемые в октябре 2018 года напали на свою коллегу, 23-летнюю дознавательницу, и изнасиловали её. Было возбуждено уголовное дело. Все трое уволены из полиции, сообщал NEWS.ru.