В Ленобласти преступники изнасиловали пенсионерку в её доме

В Шушарах в Ленинградской области двое злоумышленников ворвались в дом к 61-летней женщине, избили и изнасиловали её по очереди.
Мужчины били пенсионерку до тех пор, пока она не потеряла сознание. Сейчас она находится в больнице с гематомой затылка, закрытой травмой живота, маточным кровотечением,
Женщина рассказала, что её обидчики похожи на южан 25–28 лет.
Во вторник суд отменил оправдательный приговор по делу об изнасиловании в Уфе. По версии следствия, обвиняемые в октябре 2018 года напали на свою коллегу, 23-летнюю дознавательницу, и изнасиловали её. Было возбуждено уголовное дело. Все трое уволены из полиции, сообщал NEWS.ru.