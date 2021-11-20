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Труп с перерезанным горлом выпал из багажника попавшей в ДТП машины

Машина с трупом в багажнике попала в ДТП в Ленобласти
11:27, 21 ноября 2021
Труп с перерезанным горлом выпал из багажника попавшей в ДТП машины Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Труп мужчины с перерезанным горлом выпал из багажника автомобиля Mitsubishi Galant, попавшего в ДТП в Ленобласти. Несколько человек, ехавшие в этой машине с места аварии сбежали. Их уже удалось задержать, сообщает Telegram-канал «112».

ДТП произошло на 24 километре трассы А-121 «Сортавала». Труп мужчины выпал из багажника, когда автомобиль врезался в столб.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили в машине верёвки, мешки и лопаты. Предполагается, что неизвестные злоумышленники везли закапывать труп и по дороге попали в аварию.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП, в котором погиб блогер Саид Губденский. Он увлекался автомобильной тематикой и имел порядка 500 тысяч подписчиков. По предварительным данным, авария произошла по вине Губденского. Нарушив скоростной режим, он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя другими автомобилями. Вместе с блогером погиб его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Водители двух других машин получили множественные поверхностные травмы и ушибы.

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