Труп с перерезанным горлом выпал из багажника попавшей в ДТП машины

Труп мужчины с перерезанным горлом выпал из багажника автомобиля Mitsubishi Galant, попавшего в ДТП в Ленобласти. Несколько человек, ехавшие в этой машине с места аварии сбежали. Их уже удалось задержать, сообщает Telegram-канал «112».

ДТП произошло на 24 километре трассы А-121 «Сортавала». Труп мужчины выпал из багажника, когда автомобиль врезался в столб.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили в машине верёвки, мешки и лопаты. Предполагается, что неизвестные злоумышленники везли закапывать труп и по дороге попали в аварию.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП, в котором погиб блогер Саид Губденский. Он увлекался автомобильной тематикой и имел порядка 500 тысяч подписчиков. По предварительным данным, авария произошла по вине Губденского. Нарушив скоростной режим, он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя другими автомобилями. Вместе с блогером погиб его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Водители двух других машин получили множественные поверхностные травмы и ушибы.