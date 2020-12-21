В Ленобласти парикмахерскую подожгли коктейлем Молотова

https://static.news.ru/photo/dbe2138a-42d8-11eb-9422-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Ленинградской области парикмахерская загорелась после того, как неизвестный злоумышленник бросил в окно бутылку с зажигательной смесью.

Инцидент произошёл в ночь на 20 декабря в городе Мурино Всеволожского района. От огня пострадала парикмахерская, расположенная в доме № 7 по проспекту Авиаторов Балтики.

Полицией было установлено, что неизвестный злоумышленник сначала разбил камнем окно, а затем забросил в помещение коктейль Молотова.

В результате происшествия пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают владельца парикмахерской и ведут поиск злоумышленника, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

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