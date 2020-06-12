В Ленобласти пациент травмотделения выпал из окна и попал в реанимацию

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила об инциденте в Гатчинском районе Ленобласти.
Пациент одной из районных больниц выпал из окна второго этажа. Он находился в отделении травматологии. В результате инцидента мужчина получил тяжёлые травмы. Его поместили в реанимацию. Правоохранительные органы устанавливают детали происшествия,
NEWS.ru ранее сообщал, что из окна выпала исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн. Она была помещена в реанимацию. Коллеги медика не смогли объяснить, что произошло.
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