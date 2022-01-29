В Ленобласти няню подозревают в убийстве двухлетней девочки

Обстоятельства гибели двухлетнего ребёнка выясняют в городе Мурино Всеволжского района Ленинградской области. По предварительным данным, девочку могла убить няня, с которой ребёнок жил в последнее время, сообщает РЕН ТВ.

Со слов матери девочки, она оставила двухлетнюю дочь у няни, ребёнку стало плохо и няня позвонила матери с просьбой забрать малышку. Женщина якобы увезла ребёнка домой и вызвала скорую, но спасти малышку не удалось.

Проверкой гибели ребёнка занялась прокуратура. И вскоре выяснились подробности происшествия. Как оказалось, в правоохранительные органы обратился знакомый матери погибшей девочки. Он заявил, что девочку, скорее всего, убила няня, с которой ребёнок жил последние несколько месяцев. Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов действительно обнаружили гематомы на теле малышки.

Мать девочки уточнила, что няня действительно звонила ей и просила забрать ребёнка. Когда она приехала, дочь была уже мертва. Женщина забрала тело дочери, увезла домой и позвонила в полицию. Обратившийся в полицию знакомый женщины рассказала, что мать платила няне 700 рублей в день. Сама она не могла совмещать работу и уход за ребёнком.

Позвонила сиделка и сказала, что ребёнок плохо дышит — приезжайте, посмотрите. Вот мама приехала — по факту оказался уже мёртвый. Мама привезла оттуда ребёнка в шоковом состоянии, — рассказал мужчина.

По его словам, тело малышки было замотано в одеяло, на девочке были синяки. Имеется информация, что на данный момент няня уже задержана.

Ранее в Крыму погибла восьмилетняя девочка в посёлке Новый Свет под Судаком. Задержана мать ребёнка, которая, по информации следователей, выбросила дочь из окна четвёртого этажа.