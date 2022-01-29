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В Ленобласти нашли тело мальчика провалившегося неделю назад под лёд Невы

19:31, 30 января 2022
В Ленобласти нашли тело мальчика провалившегося неделю назад под лёд Невы Фото: shot_shot/t.me
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В Ленинградской области спасатели нашли тело ребёнка, провалившегося под лёд реки Невы 24 января. Сотрудники МЧС извлекли тело погибшего во Всеволожском районе Ленобласти, сообщают в 47news.

Тело подростка было найдено неподалёку от места трагедии — в 80 метрах ниже по течению. 

Ранее стало известно, что погибший мальчик был сыном миллиардера, известного бизнес-коуча, радиоведущего и главы компании «Мегамейд» Станислава Логунова.

В день трагедии ребёнок отправился на прогулку со своим братом-близнецом и тётей, работающей учительницей в школе, в деревне Новосаратовка Вcеволожского района. Они шли по берегу Невы, когда под одним из мальчиков проломился лёд. Тётя обернулась на шум и бросилась на помощь племяннику, но в результате сама провалилась в воду. Ей удалось выбраться. 

Ранее стало известно, что спасатели нашли тело женщины, пропавшей после прыжка в самодельную купель в Гатчинском районе Ленинградской области. Её тело было обнаружено в реке Оредеж в километре от проруби, в которую она нырнула.

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