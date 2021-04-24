В Ленобласти мужчина покончил с собой на кладбище

В Ленинградской области мужчина свёл счёты с жизнью на кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Инцидент произошёл в Киришском районе. Согласно первоначальным данным, погибший подвергся нападению неизвестного злоумышленника. Местные СМИ сообщали, что мужчину застрелили, когда он копал могилу.
Однако собеседник агентства
Ранее сообщалось, что в Москве депутату Олегу Ананьеву выстрелили в лицо из газового пистолета. Инцидент произошёл, когда он совершал обход населения. Депутата госпитализировали с химическим ожогом глаз, а стрелявшего задержали. Дома у него обнаружили пистолет Макарова и гранату.