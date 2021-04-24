В Ленобласти мужчина покончил с собой на кладбище

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В городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области местная жительница погибла от удара молнией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СКР по региону.

В пятницу днём, 23 апреля, во время субботника женщина не успела дойти до укрытия, когда начался дождь с грозой. Был гром, дождь только начинался, все пошли прятаться. Она не дошла....