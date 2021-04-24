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В Ленобласти мужчина покончил с собой на кладбище

14:39, 24 апреля 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

В Ленинградской области мужчина свёл счёты с жизнью на кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошёл в Киришском районе. Согласно первоначальным данным, погибший подвергся нападению неизвестного злоумышленника. Местные СМИ сообщали, что мужчину застрелили, когда он копал могилу.

Однако собеседник агентства уточнил, что гибель мужчины является самоубийством.

Ранее сообщалось, что в Москве депутату Олегу Ананьеву выстрелили в лицо из газового пистолета. Инцидент произошёл, когда он совершал обход населения. Депутата госпитализировали с химическим ожогом глаз, а стрелявшего задержали. Дома у него обнаружили пистолет Макарова и гранату.

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