В Ленобласти бизнесмен расстрелял чужой трактор и покончил с собой

https://static.news.ru/photo/88886b6e-4cef-11eb-bec5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Выборгского района Ленинградской области выясняют обстоятельства необычного ЧП. Там мужчина обстрелял трактор, после чего покончил жизнь самоубийством. Чтобы вывезти его тело, пришлось вызывать сапёров.

Завязка странной истории известна со слов мужчины, который охранял технику. 1 января, когда он находился в поле, где производилась переработка грунта, к экскаватору подъехал мужчина на чёрном BMW и без объяснения причин открыл стрельбу, разбив лобовое и боковое стёкла и повредив гидравлический шланг. По некоторым данным, он ещё и бросил гранату, которая взорвалась.

В полицию с пересказом этой истории обратился житель посёлка Рощино, которому и принадлежит техника, передаёт Пятый канал.

Через несколько часов скрывшегося с места происшествия нападавшего обнаружили мёртвым в посёлке Симагино. Под его ногой обнаружилась граната без чеки. На место были вызваны взрывотехники. Им удалось сдвинуть мужчину так, чтобы во время взрыва гранаты оно не повредилось.

По некоторым данным, у стрелка была своя база, именно там и нашли его тело. Следственно-оперативная группа обнаружила на месте боеприпасы.

Ранее в Пскове, как писал NEWS.ru, военнослужащий случайно выстрелил из пушки боевой машины десанта БМД-4 по торговому центру. По счастливой случайности никто не пострадал. Из здания были эвакуировали около 300 человек