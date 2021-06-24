В Ленинградской области возбуждено дело после крушения Ми-8

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Легкомоторный самолёт перестал выходить на связь в Архангельской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ по региону. Спасатели начали поиски борта, после того как он несколько часов не отвечал им.

Сегодня в 20:30 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Архангельской области поступила информация о пропаже связи с легкомоторным самолётом, — говорится в сообщении МЧС. В ведомстве...