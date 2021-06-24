В Ленинградской области возбуждено дело после крушения Ми-8

После крушения вертолёта Ми-8 в Ленинградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил полётов. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полётов или подготовки к ним), —
говоритсяв сообщении ведомства.
По данной статье предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до семи лет.
Ранее сообщалось о том, что вертолёт Ми-8, принадлежащий Росгвардии, потерпел крушение в Гатчинском районе Ленинградской области.
По имеющимся данным, вертолёт совершал учебный полёт. Предварительно известно о трёх погибших.
По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателя.