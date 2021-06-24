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В Ленинградской области возбуждено дело после крушения Ми-8

23:04, 24 июня 2021
Фото: surb.sledcom.ru

После крушения вертолёта Ми-8 в Ленинградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил полётов. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полётов или подготовки к ним), — говорится в сообщении ведомства.

По данной статье предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до семи лет.

Ранее сообщалось о том, что вертолёт Ми-8, принадлежащий Росгвардии, потерпел крушение в Гатчинском районе Ленинградской области.

По имеющимся данным, вертолёт совершал учебный полёт. Предварительно известно о трёх погибших.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателя.

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