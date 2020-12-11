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Происшествия

Тело мужчины обнаружили в мусорном контейнере в Ленинградской области

22:34, 11 декабря 2020 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Шлиссельбурге Кировского района Ленинградской области нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Личность погибшего устанавливают. Место происшествия осмотрели сотрудники правоохранительных органов.

Одиннадцатого декабря в мусорном контейнере в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области обнаружено тело 20-летнего молодого человека с множественными колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки, конечностей, перевязанного и завёрнутого в покрывало, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств смерти мужчины.

Как сообщал NEWS.ru, в сенях частного жилого дома в городе Сатки на территории Челябинской области обнаружили тело трёхлетней девочки. Как выяснилось позднее, малышка замёрзла.

7 декабря в квартире в столице Турции Анкаре было обнаружено тело гражданки РФ Веры Ч. По информации местной полиции, к смерти россиянки может быть причастен её муж, гражданин Турции.

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