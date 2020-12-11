Тело мужчины обнаружили в мусорном контейнере в Ленинградской области

https://static.news.ru/photo/dc283c26-3be8-11eb-b421-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В городе Шлиссельбурге Кировского района Ленинградской области нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Личность погибшего устанавливают. Место происшествия осмотрели сотрудники правоохранительных органов.
Одиннадцатого декабря в мусорном контейнере в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области обнаружено тело 20-летнего молодого человека с множественными колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки, конечностей, перевязанного и завёрнутого в покрывало, — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств смерти мужчины.
Как сообщал NEWS.ru, в сенях частного жилого дома в городе Сатки на территории Челябинской области обнаружили тело трёхлетней девочки. Как выяснилось позднее, малышка замёрзла.
7 декабря в квартире в столице Турции Анкаре было обнаружено тело гражданки РФ Веры Ч. По информации местной полиции, к смерти россиянки может быть причастен её муж, гражданин Турции.