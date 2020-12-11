Тело мужчины обнаружили в мусорном контейнере в Ленинградской области

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Машина скорой помощи опрокинулась на юго-западе Москвы после столкновения с другим автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошёл в 19:56 на пересечении улиц Большая Черёмушкинская и Винокурова. При этом информации о пострадавших не было. Произошло столкновение двух транспортных средств, одно из которых является машиной медицинской помощи,...