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Происшествия

В Ленинградской области убили отца первого российского пилота «Формулы-1»

19:50, 24 октября 2020 52
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Выборгском районе Ленинградской области обнаружено тело муниципального депутата и бизнесмена Александра Петрова.

Труп нашли на участке в посёлке Великое. На теле присутствует огнестрельное ранение. Рассматривается версия заказного убийства. Об этом рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

По данным Telegram-канала «112», характер повреждений на теле Петрова указывает, что его мог застрелить снайпер. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области сообщает, что в Выборгском районе ЛО работает следственно-оперативная группа на месте предполагаемого убийства, но не уточняет имя убитого.

Александр Петров является совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных предприятий Ленинградской области. Он приходится отцом первому пилоту «Формулы-1» из России Виталию Петрову.

Ранее NEWS.ru сообщал об убийстве бойца MMA Шамиля Абдулмуслимова в Хасавюрте.

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