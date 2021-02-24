В латвийском Екабпилсе националисты разрушили памятник советским воинам

https://static.news.ru/photo/6759af02-7693-11eb-ad06-96000091f725_660.jpg Фото: Wikimedia

Памятник около воинской братской могилы советских воинов в латвийском Екабпилсе разрушили неизвестные. Накануне, 23 февраля, по случаю Дня защитника Отечества общественники возлагали к монументу цветы, а на следующее утро с постамента пропала пушка.

Как рассказала председатель общества поддержки ветеранов города Лидия Амосова, возложенные к памятнику цветы оказались разбросаны, постамент повреждён, а вблизи виднеются следы трактора.

Пушку, вероятно, утащили с места трактором. Мы проинформировали об этом посольство России, — цитирует общественницу РИА Новости.

Активисты также проинформировали о произошедшем коммунальные службы и написали заявление в правоохранительные органы.

Мемориал советским войнам в Крустпилском парке Екабпилса был открыт в 1976 году. Рядом находится братская могила, в которой похоронены три советских воина, погибших в ходе в ходе боёв за город в августе 1944 года. Это гвардии генерал-майор Сергей Петрович Куприянов, гвардии полковник Гавриил Куприянович Шарикалов и полковник Сахабудин Гуляуддинович Газеев.

Первоначально памятник офицерам был возведён из бетона в виде четырёхгранной усечённой пирамиды со сквозной нишей. Он потерял первоначальный вид при сооружении мемориального ансамбля, но сохранил установленное над ним 76-миллиметровое орудие.

Местные националисты неоднократно выражали недовольство монументом и требовали захоронение перенести, а памятник-пушку демонтировать, передаёт Sputnik Латвия. Однако эти попытки останавливало межправительственное соглашение о защите воинских захоронений, заключённое между Россией и Латвией.

В начале февраля новую волну возмущения радикально настроенных горожан вызвало решение местных властей отремонтировать памятник за €20 тысяч. Националисты назвали это неприемлемым, так как такие действия, по их мнению, являются «поддержкой советского режима и идеологии».