В Кызыле нашли двух убитых девочек

В столице Тувы Кызыле совершено двойное убийство несовершеннолетних. Тела двух девочек 9 и 14 лет были найдены на одной из улиц города, в связи с этим возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве правоохранительными органами субъекта задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики, привлекавшийся ранее по нескольким статьям УК РФ. Ведётся следствие, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление СКР региона.

Сегодня в правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение об обнаружении у дома № 37/3 по улице Лопсанчапа двух девочек с множественными травмами. Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а четырнадцатилетняя — позднее в медицинском учреждении, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве двух малолетних (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее в Вологде пропала, а затем была найдена мёртвой девятилетняя девочка. Позднее следователи смогли установить личность подозреваемой в убийстве и задержать. Ею оказалась 40-летняя женщина, которая была арестована позже на территории Карелии.