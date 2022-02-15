В квартире в Москве обнаружили восьмимесячных близнецов в тяжёлом состоянии

В квартире на востоке Москвы обнаружили двух восьмимесячных близнецов в тяжёлом состоянии. Малышей некоторое время не кормили, им потребовалась госпитализация, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы. Также стало известно, что родителей мальчиков уже лишали родительских прав в отношении других детей.

Ночью в квартире жилого дома на улице Плеханова обнаружены двое малолетних детей. Мальчикам восемь месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили. Дети в тяжёлом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в ходе проверки установятся обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнению требований законодательства, касающегося несовершеннолетних. Речь идёт в том числе и о действиях родителей по исполнению своих законных обязанностей.

Родители ранее лишались родительских прав в отношении других детей, — подчеркивается в сообщении.

В случае выявления оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что родившая в коллекторе в нижегородском Дзержинске Нижегородской области женщина часто бросала старшего сына одного, а детские пособия тратила на сожителя. Об этом рассказали соседи новоиспечённой матери. Женщина уже привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.