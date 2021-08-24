В квартире в центре Москвы обнаружили мумию

Полицейские обнаружили в квартире в центре Москвы мумифицированные человеческие останки. Правоохранители выяснили, что тело мужчины пролежало здесь более трёх лет, передаёт Агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники полиции вскрыли квартиру на улице Фридриха Энгельса и нашли лежащий на диване труп. По данным правоохранителей, останки принадлежат мужчине 1937 года рождения. Предварительно, он скончался три года назад.

Соседи даже не подозревали, что в квартире мог умереть человек. По их словам, в ней уже больше года никто не живёт. В настоящий момент найденные останки доставили в морг для проведения экспертизы. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что полиция Швеции внедрила своего сотрудника в анонимные интернет-группы, чтобы установить контакт с преступниками, благодаря чему сумела арестовать педофилов. В переписке сотрудник под прикрытием был приглашён на очную встречу с мучителями детей, и полицейские тут же арестовали тех, кого так долго искали.