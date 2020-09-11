В квартире Петербурга обнаружили тело женщины без половины головы

https://static.news.ru/photo/dac20dcc-f43e-11ea-9523-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Санкт-Петербурге труп женщины, у которой не было половины головы.

Инцидент произошёл в четырёхкомнатной квартире на улице Пограничника Гарькавого. Полицейские нашли в одной из комнат тело молодой женщины с наполовину отсутствующей головой, передаёт «Мойка 78».

54-летний хозяин квартиры рассказал, что познакомился с дамой примерно неделю назад. Четыре дня подряд они распивали спиртное, а потом разошлись по разным комнатам. Он долго не заходил к женщине, так как подумал, что она спит.

Медики отметили, что знакомая хозяина умерла естественной смертью. По неподтверждённым данным, голову женщины мог обгрызть английский терьер, который живёт в квартире. Сейчас тело направили в морг для установления причин смерти. Начата доследственная проверка.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга было найдено туловище женщины без головы, рук и ног. В качестве подозреваемого был задержан муж убитой. Мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором как минимум три раза. После этого подозреваемый отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки было выброшено из окна квартиры, писал NEWS.ru.