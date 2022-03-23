В Кузбассе приостановлены работы на шахте «Осинниковская» из-за ЧП

На шахте «Осинниковская», где произошло ЧП, приостановлены горные работы, спасатели ведут разбор завала и поиск пострадавшего, такая информация размещена на сайте прокуратуры Кемеровской области. По рабочей версии, прошло обрушение борта выработки.

Горные работы приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего, — говорится в сообщении.

Как уточняет прокуратура, на шахте «при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение борта выработки».

На место происшествия незамедлительно прибыли и.о. Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли и прокурор города Осинники. Проходит проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Как отметили в ведомстве, ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.

Ранее сообщалось, что на шахте произошёл выброс угля и газа с последующим обрушением породы. По предварительным данным, под завалами может находиться один человек. После ЧП на шахте проводится эвакуация. В момент выброса угля и газа, по данным ЕДДС, в шахте находились 119 человек, 118 из них эвакуированы.