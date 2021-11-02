В Кузбассе эвакуировали десятки горняков из-за задымления в шахте

В Кемеровской области проведена эвакуация горняков из-за задымления в шахте. Забой они покинули без помощи спасателей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Поступил сигнал о задымлении. Самостоятельно эвакуированы 55 горняков, помощь горноспасателей не потребовалась, — рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошёл на шахте «Байкаимская» в Беловском районе. Причины задымления пока не называются.

Ранее сообщалось, что в шахте Анжерская Южная в Кузбассе произошёл выброс метана. Это привело к обрушению породы, в результате чего пострадали два человека. Один из них впоследствии скончался. Из шахты были эвакуированы около 140 человек.

В начале июня на золотодобывающей шахте в Бурятии прогремел взрыв — самопроизвольно сдетонировала взрывчатка. Предполагается, что к этому привело несоблюдение рабочими техники безопасности. В результате ЧП погиб один человек.