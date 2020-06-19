В Кузбассе девочка-подросток умерла на улице

https://static.news.ru/photo/91036c02-b236-11ea-b7d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На одной из улиц города Мариинска Кемеровской области умерла 15-летняя девочка. По данному факту СКР проводит доследственную проверку.

О девочке, которой стало плохо на улице, в полицию сообщил местный житель, проезжавший мимо на машине. Прибывшие на место происшествия стражи порядка вызвали медиков. Позднее те констатировали смерть подростка. По предварительным данным, девочка вдыхала газ из баллона.

Следователи выясняют причины смерти потерпевшей и все обстоятельства произошедшего. По их сведениям, девочка воспитывалась матерью и ранее на профилактическом учёте не состояла, сообщается на сайте управления СКР по региону.

Сотрудники ведомства обратились к жителям области с просьбой обратить внимание на то, как их дети проводят время в период летних каникул, и напомнить им правила безопасности.

Ранее NEWS.ru писал о смерти 14-летнего жителя Красноярска. Его тело было обнаружено в подъезде одного из жилых домов по улице Калинина. Предполагается, что смерть подростка могла наступить из-за отравления снюсом.