В Курской области женщины из-за ссоры залили участок соседей нечистотами

https://static.news.ru/photo/e5109574-2a75-11eb-928c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/ren.tv

Две уроженки Курской области разругались со своими соседями из-за газовой трубы и залили их участок нечистотами. Известно, что борьба между жителями продолжается вот уже пять лет.

По словам владелицы пострадавшего участка Татьяны Масаловой, конфликт возник после переезда в новый дом. Женщина спросила у проживающих по соседству матери и дочери разрешения подключиться к газовой трубе, которая находится на их участке. За такую возможность соседки потребовали 100 тысяч рублей.

Вскоре семейство Масаловых присоединилось к трубе других жителей. В качестве «ответных действий» соседки стали жечь под забором костры и выливать на «вражеский» участок фекалии, передаёт РЕН ТВ.

Как выяснилось, странным поведением соседок недовольны и другие жители. Один из них сообщил, что «воюет» с женщинами уже 10 лет и несколько раз с ними судился. К несчастью, походы в суд проблему не решили. Теперь мужчина выставляет на продажу свой дом и собирается переехать.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Перми соорудил самодельное взрывное устройство и заложил его под автомобиль одной из местных жительниц, с которой не поделил парковочное место.

В результате взрыва пострадала заминированная машина, а также стоящий рядом автомобиль. Общая стоимость нанесённого ущерба оценена в 700 тысяч рублей.