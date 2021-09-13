В Курске будут судить мужчину, откусившего коллеге ухо на корпоративе

Житель Курска на корпоративе подрался с коллегой и откусил ему ухо. Медики установили, что «увечья не подлежат восстановлению», хотя мужчине и удалось сохранить слух. В скором времени обвиняемого будут судить, сообщает управление МВД по региону.
Как выяснили правоохранители, во время корпоратива коммерческой организации между двумя коллегами возник конфликт. Мужчины отошли в сторону поговорить, однако вместо того, чтобы высказать свои аргументы, они начали драться. В ходе потасовки обвиняемый и откусил оппоненту ухо.
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Ранее сообщалось, что в Нижегородской области двое мужчин отрезали своему знакомому уши и палец на ноге якобы за кражу вентилятора. Им предъявлено обвинение в убийстве односельчанина.