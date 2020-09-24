В Курганской области мужчину убило выброшенной с пятого этажа дверью

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Следственное управление СК РФ по Курганской области завело уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении двух рабочих промышленного предприятия.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, 22 сентября 2020 года мужчины, в отношении которых заведено дело, проводили работы по спуску строительного мусора с верхних этажей предприятия. Как установило следствие, рабочие нарушили нормы безопасности и выкинули из окна пятого этажа деревянную дверь. Она упала на 42-летнего прохожего. Пострадавший мужчина получил тяжёлую черепно-мозговую травму и позже умер в больнице, несмотря на усилия медиков.

В настоящее время органы следствия в рамках расследования уголовного дела выясняют все обстоятельства случившегося. Об избранной рабочим мере пресечения не сообщается.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в подмосковном Ногинске, где мужчина погиб, занимаясь сексом со своей сожительницей. Следствие считает, что женщина нечаянно ударила своего партнёра локтем в висок.