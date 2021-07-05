В Крыму затопило несколько населённых пунктов

В Бахчисарайском районе Крыма затопило несколько населённых пунктов. На место происшествия выехали представители властей региона из МЧС, Госкомитета республики по водному хозяйству и мелиорации и вице-премьер, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу региона Сергея Аксёнова.

По словам Аксёнова, из-за продолжающихся осадков все службы продолжают работают в усиленном режиме, на каждом участке есть старший. Есть опасность выхода из берегов рек Бельбек и Коккозка.

Ситуация в Керчи и Ялте также находится на контроле оперативного штаба. Получаю доклады о развитии ситуации в оперативном режиме, — отметил он.

Также, по данным пресс-службы крымского управления МЧС РФ, в селе Соколиное Бахчисарайского района сошёл сель.

Ранее в Крыму на 4 и 5 июля было объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах полуострова ожидаются сильные ливни, не исключается сход селевых потоков и подтопления. Спасатели призвали жителей полуострова и его гостей соблюдать правила безопасности при непогоде.