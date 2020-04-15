В Крыму задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

https://static.news.ru/photo/38dc0350-7f18-11ea-964b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудники ФСБ задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Они собирали данные в Крыму.

Федеральной службой безопасности РФ на территории Республики Крым пресечена деятельность Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан, — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Украинский полковник Олег Ахмедов занимался вербовкой. Он организовал агентурную группу, в состав которой входили военнослужащая ВС России и гражданин Украины. Россиянку подозревают в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну. Сейчас они оба задержаны, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Пол Уилан был задержан в конце 2018 года. Американец имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады. Его брат заявил СМИ, что Уилан приехал в Москву на свадебное торжество к другу.

Известно, что американец занимал должность старшего менеджера по корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая производит автомобильные компоненты. Брат обвиняемого заявил, что американец в настоящий момент безработный.